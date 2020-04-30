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«Маска» сделала нас ближе»: Валерия поздравила Филиппа Киркорова в днем рождения

Филипп Киркоров 30 апреля отмечает 53-летие. Валерия одна из первых поздравила коллегу с днем рождения посредством публикации поста в Instagram.
«Маска» сделала нас ближе»: Валерия поздравила Филиппа Киркорова в днем рождения

Валерия показала фанатам снимок, на котором запечатлена рядом с улыбающимся Киркоровым. Фотография сделана на съемках шоу «Маска», в котором певцы выступали в роли приглашенных членов жюри.
«Дорогой Филипп, с днем рождения! Я смотрю на этот кадр и грущу из-за окончания проекта «Маска», сделавшего нас ближе и понятнее друг другу. За столько лет знакомства я постоянно нахожу в тебе новые хорошие черты. Ты талантливый, умный и яркий человек, заслуживающий счастья. Будь здоров!» - написала Валерия.

В комментарии к посту Киркоров поблагодарил коллегу за теплые слова. К поздравлению мгновенно подключились тысячи фанатов певицы. Люди желали артисту творческих успехов, благополучия и долголетия.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:09

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