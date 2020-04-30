«Маска» сделала нас ближе»: Валерия поздравила Филиппа Киркорова в днем рождения

«Дорогой Филипп, с днем рождения! Я смотрю на этот кадр и грущу из-за окончания проекта «Маска», сделавшего нас ближе и понятнее друг другу. За столько лет знакомства я постоянно нахожу в тебе новые хорошие черты. Ты талантливый, умный и яркий человек, заслуживающий счастья. Будь здоров!» - написала Валерия.

Валерия показала фанатам снимок, на котором запечатлена рядом с улыбающимся Киркоровым. Фотография сделана на съемках шоу «Маска», в котором певцы выступали в роли приглашенных членов жюри.В комментарии к посту Киркоров поблагодарил коллегу за теплые слова. К поздравлению мгновенно подключились тысячи фанатов певицы. Люди желали артисту творческих успехов, благополучия и долголетия.