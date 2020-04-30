Звезда «Бригады» Фархад Махмудов 15 лет не мог расторгнуть фиктивный брак с Екатериной Карпушиной





По словам актера, коллега по творческому цеху предложила ему сыграть свадьбу, на что он ответил согласием. Это решение открывало для Фархада Махмудова новые перспективы, поскольку он мог получить российское гражданство, прописаться в столице и найти стабильную работу на ТВ с приличным доходом. Как отметил артист, расторгнуть союз с Екатериной Карпушиной получилось не сразу после того, как он добился желаемого успеха и купил недвижимость в Москве.По рассказу звезды «Бригады», у него не было времени на оформление развода. В то же время супруга знаменитости состояла в отношениях с другим мужчиной, с которым воспитывала совместного ребенка.Махмудов тоже успел обзавестись семьей. Тем не менее развестись с артисткой у него получилось, когда его ребенок достиг 14-летнего возраста, а коллега нашла время для того, чтобы явиться в ЗАГС.