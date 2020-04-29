«ВКонтакте» инвестирует 15 миллионов рублей в программу по обучению и разработке мини-приложений





«ВКонтакте» объявили о запуске программы для создателей мини-приложений под названием VK Fresh Code. В процессе обучения разработчикам будет дана возможность улучшить навыки и услышать советы от экспертов. Призовой фонд будет поделен между 50 победителями. Для возможности получения гранта разработчики должны создать мини-приложение, которое публикуется в каталоге «ВКонтакте». После прохождения проектом этапов модерации и тестирования до 8 июня можно отправить заявку на участие, которое доступно лишь для физических лиц.Также будут проводиться образовательные онлайн-сессии для всех интернет-пользователей. Представители социальной сети проинформируют о технологиях платформы VK Mini Apps, дадут свои рекомендации, касающиеся разработки, тестирования и продвижения сервисов.