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«ВКонтакте» инвестирует 15 миллионов рублей в программу по обучению и разработке мини-приложений

Пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» сообщила об инвестировании 15 миллионов рублей в программу разработки мини-приложений и обучению IT-разработчиков. Она состоит из образовательного и грантового направлений.

«ВКонтакте» объявили о запуске программы для создателей мини-приложений под названием VK Fresh Code. В процессе обучения разработчикам будет дана возможность улучшить навыки и услышать советы от экспертов. Призовой фонд будет поделен между 50 победителями. Для возможности получения гранта разработчики должны создать мини-приложение, которое публикуется в каталоге «ВКонтакте». После прохождения проектом этапов модерации и тестирования до 8 июня можно отправить заявку на участие, которое доступно лишь для физических лиц.

Также будут проводиться образовательные онлайн-сессии для всех интернет-пользователей. Представители социальной сети проинформируют о технологиях платформы VK Mini Apps, дадут свои рекомендации, касающиеся разработки, тестирования и продвижения сервисов.

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Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:28

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