Марина Зудина о своем секрете «вечной молодости»: «Нужно много-много денег»
В рамках проекта «интервью со зрителями» Марина Зудина ответила на вопросы поклонников. Актриса раскрыла пользователям Сети секрет «вечной молодости».
Марине Зудиной сейчас 54 года, но это не мешает ей отлично выглядеть. Ранее у актрисы неоднократно пытались узнать секрет её молодости, но она постоянно отшучивалась. Однако во время «интервью со зрителями» знаменитость все же рассказала, как ей удается поддерживать себя в отличной форме. Со слов Марины Зудиной, она всегда старалась хорошо выглядеть для супруга, детей, зрителей и для самой себя. В этом помогает правильное питание, здоровый образ жизни и умеренные физические нагрузки. Все же без вмешательства специалистов не обойтись.
«Нужно много-много денег. Это я о том, что касается каких-то косметических процедур», - отметила вдова Олега Табакова. Артистка не стесняется признать, что пользуется услугами специалистов, поскольку со временем только они могут выручить. Марина Зудина, по мнению фанатов, единственная знаменитость, которая сказала правду – красота и молодость требуют много денег.
Марине Зудиной сейчас 54 года, но это не мешает ей отлично выглядеть. Ранее у актрисы неоднократно пытались узнать секрет её молодости, но она постоянно отшучивалась. Однако во время «интервью со зрителями» знаменитость все же рассказала, как ей удается поддерживать себя в отличной форме. Со слов Марины Зудиной, она всегда старалась хорошо выглядеть для супруга, детей, зрителей и для самой себя. В этом помогает правильное питание, здоровый образ жизни и умеренные физические нагрузки. Все же без вмешательства специалистов не обойтись.
«Нужно много-много денег. Это я о том, что касается каких-то косметических процедур», - отметила вдова Олега Табакова. Артистка не стесняется признать, что пользуется услугами специалистов, поскольку со временем только они могут выручить. Марина Зудина, по мнению фанатов, единственная знаменитость, которая сказала правду – красота и молодость требуют много денег.