Марина Зудина о своем секрете «вечной молодости»: «Нужно много-много денег»

Марине Зудиной сейчас 54 года, но это не мешает ей отлично выглядеть. Ранее у актрисы неоднократно пытались узнать секрет её молодости, но она постоянно отшучивалась. Однако во время «интервью со зрителями» знаменитость все же рассказала, как ей удается поддерживать себя в отличной форме. Со слов Марины Зудиной, она всегда старалась хорошо выглядеть для супруга, детей, зрителей и для самой себя. В этом помогает правильное питание, здоровый образ жизни и умеренные физические нагрузки. Все же без вмешательства специалистов не обойтись.«Нужно много-много денег. Это я о том, что касается каких-то косметических процедур», - отметила вдова Олега Табакова. Артистка не стесняется признать, что пользуется услугами специалистов, поскольку со временем только они могут выручить. Марина Зудина, по мнению фанатов, единственная знаменитость, которая сказала правду – красота и молодость требуют много денег.