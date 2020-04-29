Врач Николай Косенков рассказал о негативном влиянии дезинфекторов на развитие коронавируса





Профессор Николай Косенков посоветовал научному сообществу обратить внимание на полигексаметиленгуанидин, который активно используется как дезинфицирующее средство. Он действует благодаря сильному положительному электрическому заряду в широком диапазоне кислотности. Молекулы данного вещества приводят к нарушениям целостности мембран клеток. Это провоцирует выход около 40% калия, из-за чего происходит сбой нормальной работы. При попадании в легкие ПГМГ приводит к поражению бронхов и альвеол с последующим отмиранием. В итоге это выливается в воспаление и фиброз. Косенков уверен, что применение данного вещества стало причиной смертей в Южной Корее, где использовались увлажнители воздуха с этим дезинфектором.Врач напомнил, что ЕК в 2013 году исключила ПГМГ из списка разрешенных для оборота на рынке биоцидов. Таким образом данное вещество не используется при изготовлении средств дезинфекции в странах Европы. Поэтому эксперт недоумевает, почему при доказанной опасности он до сих пор есть в продаже в России, сообщает nation news.