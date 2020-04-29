АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Врач Николай Косенков рассказал о негативном влиянии дезинфекторов на развитие коронавируса

Врач Николай Косенков выразил мнение, что дезинфицирующие средства с ПГМГ помогают коронавирусу порабощать легкие и не вызывать симптомов. Эксперт объяснил процесс, который приводит к негативным последствиям.
Врач Николай Косенков рассказал о негативном влиянии дезинфекторов на развитие коронавируса

Профессор Николай Косенков посоветовал научному сообществу обратить внимание на полигексаметиленгуанидин, который активно используется как дезинфицирующее средство. Он действует благодаря сильному положительному электрическому заряду в широком диапазоне кислотности. Молекулы данного вещества приводят к нарушениям целостности мембран клеток. Это провоцирует выход около 40% калия, из-за чего происходит сбой нормальной работы. При попадании в легкие ПГМГ приводит к поражению бронхов и альвеол с последующим отмиранием. В итоге это выливается в воспаление и фиброз. Косенков уверен, что применение данного вещества стало причиной смертей в Южной Корее, где использовались увлажнители воздуха с этим дезинфектором.

Врач напомнил, что ЕК в 2013 году исключила ПГМГ из списка разрешенных для оборота на рынке биоцидов. Таким образом данное вещество не используется при изготовлении средств дезинфекции в странах Европы. Поэтому эксперт недоумевает, почему при доказанной опасности он до сих пор есть в продаже в России, сообщает nation news.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач Николай Косенков рассказал о негативном влиянии дезинфекторов на развитие…
«ВКонтакте» инвестирует 15 миллионов рублей в программу по обучению и разработке…
Марина Зудина о своем секрете «вечной молодости»: «Нужно много-много…
Компания Xiaomi сообщила дату анонса смартфона Mi Note 10…
Иммунолог Владислав Жемчугов объяснил опасность бессимптомной формы…
Разработан биоробот, имитирующий работу периферической нервной…
Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с…
Компания Infiniti выпустила коллекцию оригами для сборки на…
Ученые рассказали о возможности повторного инфицирования…
Рената Литвинова поделилась архивным снимком без…
Польские ученые обнаружили в египетском древнем храме Осириса исчезнувшую…
В Москве изменен порядок получения пропуска для владельцев авто с иностранными…
Volkswagen получил сертификат на Skoda Rapid нового образца для рынка…
Сергей Соседов предложил отдать замок Аллы Пугачевой под детский…
Мария Захарова: "Размещение ядерных зарядов малой мощности на подводных лодках США опасно и может привести к…
Актриса Кара Кеог показала в Instagram снимок умершего при родах…
В Москве неизвестный откусил ухо посетителю…
За езду по Москве без пропусков накажут собственников…
Джиган после лечения решил вернуть свой фирменный медийный…
Ученые оценили изменения содержания антител у пациентов с COVID-19 на протяжении…
Супругу Андрея Черкасова Кристину выписали из роддома после рождения…
Canon превращает свои фотокамеры в…
Роспотребнадзор сообщил, когда легче всего определить…
«Такая она была космическая»: Влад Лисовец показал редкие снимки Жанны…
У военных США заметили макеты российской военной…
Американские ученые создали безопасную краску для волос на основе синтетического…
Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова готовится стать матерью во второй…
Эксперты назвали часто используемые и самые продаваемые смартфоны в…
Просмотреть все новости