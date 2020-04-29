Компания Xiaomi сообщила дату анонса смартфона Mi Note 10 Lite





Mi Note 10 Lite оснастят AMOLED-экраном, диагональ которого 6,47 дюйма, а соотношение сторон 19,5:9. Дактилоскопический датчик будет встроенный, а работать новинка будет на ОС Android 10. В основу модели положена однокристальная система Qualcomm Snapdragon 730G. Емкость аккумулятора устройства составляет 5260 мАч с возможностью быстрой зарядки 30 ватт.Эксперты предполагают, что Mi Note 10 Lite получит четыре датчика изображения, а разрешение основного сенсора будет 64 Мп. Возможно, гаджет сможет похвастаться широкоугольным телеобъективом и датчиком глубины сцены.