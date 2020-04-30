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Марк Хэмилл не смог объяснить пробел в сюжете «Звездных войн»

Марк Хэмилл, исполнивший в легендарных «Звездных войнах» роль Люка Скайукера, не смог объяснить пробелы в сюжете. Их в киноленте обнаружила юная поклонница актера.
Марк Хэмилл не смог объяснить пробел в сюжете «Звездных войн»

Музыкант Джон Родерик разместил на своей странице в Twitter пост, в которой описал недавний разговор с дочерью. Известно, что робот R2-D2 существовал в течение всего сюжета в фильме и его память никогда не стиралась. Зная об этом, маленькая девочка спросила родителя, почему в каком-то эпизоде устройство не сообщило Скайуокеру, которого сыграл Хэмилл, что Дарт Вейдер является его отцом. Артист отреагировал на публикацию, однако объяснить пробел в истории так и не смог. Согласно сюжету «Звездных войн», маленькие механические аппараты способны хранить много данных.

Тем не менее вопрос поклонницы франшизы быстро распространился по соцсети. Он успел собрать более 200 тысяч отметок «Нравится», а также 28 тысяч отзывов, где юзеры обсуждали вероятные варианты ответа.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 05:00

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