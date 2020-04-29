АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Рената Литвинова поделилась архивным снимком без одежды

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала в Instagram архивный снимок без одежды. 53-летняя знаменитость продемонстрировала, как выглядела 20 лет назад.
Рената Литвинова поделилась архивным снимком без одежды

Рената Литвинова, находясь на самоизоляции по коронавирусу, как и многие её ровесники-коллеги по цеху, решила вспомнить молодость. Сегодня в своём микроблоге она опубликовала откровенный ретро-снимок из фотосессии для Playboy Russia, который был сделан в 2000 году. Опубликованное фото звезда подписала: «Когда-то давно снималась ню». На снимке Литвинова запечатлена возле камина, она прикрывает грудь рукой.

Фанатам понравился образ артистки, ничего вызывающего в обнаженной фигуре они не увидели, а наоборот, назвали его эстетичным. Одни поклонники сравнили знаменитость с античной богиней, а другие - с главной героиней романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Королева на балу у Сатаны. Мы – в восхищении!», «Хрупкая женщина в неустойчивой изломанной позе. Точнее Ваш образ ещё никто не передавал!» - прокомментировали фолловеры.

Это не первый провокационный снимок актрисы во время карантина, ранее Рената Литвинова уже впечатляла поклонников фотографией, сделанной для мужского глянца.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 19:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач Николай Косенков рассказал о негативном влиянии дезинфекторов на развитие…
«ВКонтакте» инвестирует 15 миллионов рублей в программу по обучению и разработке…
Марина Зудина о своем секрете «вечной молодости»: «Нужно много-много…
Компания Xiaomi сообщила дату анонса смартфона Mi Note 10…
Иммунолог Владислав Жемчугов объяснил опасность бессимптомной формы…
Разработан биоробот, имитирующий работу периферической нервной…
Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с…
Компания Infiniti выпустила коллекцию оригами для сборки на…
Ученые рассказали о возможности повторного инфицирования…
Рената Литвинова поделилась архивным снимком без…
Польские ученые обнаружили в египетском древнем храме Осириса исчезнувшую…
В Москве изменен порядок получения пропуска для владельцев авто с иностранными…
Volkswagen получил сертификат на Skoda Rapid нового образца для рынка…
Сергей Соседов предложил отдать замок Аллы Пугачевой под детский…
Мария Захарова: "Размещение ядерных зарядов малой мощности на подводных лодках США опасно и может привести к…
Актриса Кара Кеог показала в Instagram снимок умершего при родах…
В Москве неизвестный откусил ухо посетителю…
За езду по Москве без пропусков накажут собственников…
Джиган после лечения решил вернуть свой фирменный медийный…
Ученые оценили изменения содержания антител у пациентов с COVID-19 на протяжении…
Супругу Андрея Черкасова Кристину выписали из роддома после рождения…
Canon превращает свои фотокамеры в…
Роспотребнадзор сообщил, когда легче всего определить…
«Такая она была космическая»: Влад Лисовец показал редкие снимки Жанны…
У военных США заметили макеты российской военной…
Американские ученые создали безопасную краску для волос на основе синтетического…
Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова готовится стать матерью во второй…
Эксперты назвали часто используемые и самые продаваемые смартфоны в…
Просмотреть все новости