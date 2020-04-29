Рената Литвинова поделилась архивным снимком без одежды
Российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала в Instagram архивный снимок без одежды. 53-летняя знаменитость продемонстрировала, как выглядела 20 лет назад.
Рената Литвинова, находясь на самоизоляции по коронавирусу, как и многие её ровесники-коллеги по цеху, решила вспомнить молодость. Сегодня в своём микроблоге она опубликовала откровенный ретро-снимок из фотосессии для Playboy Russia, который был сделан в 2000 году. Опубликованное фото звезда подписала: «Когда-то давно снималась ню». На снимке Литвинова запечатлена возле камина, она прикрывает грудь рукой.
Фанатам понравился образ артистки, ничего вызывающего в обнаженной фигуре они не увидели, а наоборот, назвали его эстетичным. Одни поклонники сравнили знаменитость с античной богиней, а другие - с главной героиней романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Королева на балу у Сатаны. Мы – в восхищении!», «Хрупкая женщина в неустойчивой изломанной позе. Точнее Ваш образ ещё никто не передавал!» - прокомментировали фолловеры.
Это не первый провокационный снимок актрисы во время карантина, ранее Рената Литвинова уже впечатляла поклонников фотографией, сделанной для мужского глянца.
Рената Литвинова, находясь на самоизоляции по коронавирусу, как и многие её ровесники-коллеги по цеху, решила вспомнить молодость. Сегодня в своём микроблоге она опубликовала откровенный ретро-снимок из фотосессии для Playboy Russia, который был сделан в 2000 году. Опубликованное фото звезда подписала: «Когда-то давно снималась ню». На снимке Литвинова запечатлена возле камина, она прикрывает грудь рукой.
Фанатам понравился образ артистки, ничего вызывающего в обнаженной фигуре они не увидели, а наоборот, назвали его эстетичным. Одни поклонники сравнили знаменитость с античной богиней, а другие - с главной героиней романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Королева на балу у Сатаны. Мы – в восхищении!», «Хрупкая женщина в неустойчивой изломанной позе. Точнее Ваш образ ещё никто не передавал!» - прокомментировали фолловеры.
Это не первый провокационный снимок актрисы во время карантина, ранее Рената Литвинова уже впечатляла поклонников фотографией, сделанной для мужского глянца.