Алена Водонаева показала фолловерам в Instagram свои архивные фото
В микроблоге Instagram Алена Водонаева опубликовала архивные фото, которые были сделаны в разные периоды ее жизни, начиная с 10 лет. Звезда «Дома-2» призналась, что иногда полезно чистить память телефона, так как можно найти много интересного.
Алена Водонаева написала, что ей и самой интересно наблюдать, как с годами поменялась ее внешность. Фолловеры признались, что в 16 и 19 лет знаменитость выглядела наиболее женственно. Также экс-участнице реалити-шоу написали, что она красива и харизматична в любом возрасте.
К самоизоляции Алена Водонаева относится очень ответственно, поэтому отказалась даже от встреч с родителями. По поводу вынужденных временных ограничений звезда отметила, что она часто проводит время «в четырех стенах». Как только она стала матерью, то все чаще отказывается от выходов в свет, несмотря на то, что сыну уже почти 10 лет. Бывшая участница «Дома-2» комфортно себя чувствует дома, но очень тоскует по «живому общению».
Алена Водонаева написала, что ей и самой интересно наблюдать, как с годами поменялась ее внешность. Фолловеры признались, что в 16 и 19 лет знаменитость выглядела наиболее женственно. Также экс-участнице реалити-шоу написали, что она красива и харизматична в любом возрасте.
К самоизоляции Алена Водонаева относится очень ответственно, поэтому отказалась даже от встреч с родителями. По поводу вынужденных временных ограничений звезда отметила, что она часто проводит время «в четырех стенах». Как только она стала матерью, то все чаще отказывается от выходов в свет, несмотря на то, что сыну уже почти 10 лет. Бывшая участница «Дома-2» комфортно себя чувствует дома, но очень тоскует по «живому общению».