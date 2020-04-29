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Иммунолог Владислав Жемчугов объяснил опасность бессимптомной формы коронавируса

Иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, чем опасна бессимптомная форма коронавируса. Специалист выступил в эфире радио “КП”.
Иммунолог Владислав Жемчугов объяснил опасность бессимптомной формы коронавируса

По словам доктора, значительную роль в определении заболевания играют тесты, поскольку имеют разную чувствительность. В паспорте к анализу всегда указывается количество частиц, на которое осуществляется реакция. При дальнейшем развитии болезни даже самый слабый тест ее покажет, но иногда пациенты не успевают получить диагноз. В таком случае человек не узнает, что переболел коронавирусом. При этом организм не сразу реагирует на раздражитель, а подключается поэтапно. Если порабощение вражеских тел происходит на раннем этапе борьбы, то симптомы могут не проявиться или окажутся совсем легкими, например, в виде насморка или повышенной температуры. Однако даже в таком случае COVID-19 остается опасным, поскольку бессимптомные носители заражают большее количество людей.

Жемчугов рассказал о латентной форме болезни, которая походит на бессимптомную, но организм полноценно реагирует на вирус. Выявить ее возможно только по анализу крови или другим тестам. В таком случае человек получает антитела на 15-20 день.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:07

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