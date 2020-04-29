Иммунолог Владислав Жемчугов объяснил опасность бессимптомной формы коронавируса





По словам доктора, значительную роль в определении заболевания играют тесты, поскольку имеют разную чувствительность. В паспорте к анализу всегда указывается количество частиц, на которое осуществляется реакция. При дальнейшем развитии болезни даже самый слабый тест ее покажет, но иногда пациенты не успевают получить диагноз. В таком случае человек не узнает, что переболел коронавирусом. При этом организм не сразу реагирует на раздражитель, а подключается поэтапно. Если порабощение вражеских тел происходит на раннем этапе борьбы, то симптомы могут не проявиться или окажутся совсем легкими, например, в виде насморка или повышенной температуры. Однако даже в таком случае COVID-19 остается опасным, поскольку бессимптомные носители заражают большее количество людей.Жемчугов рассказал о латентной форме болезни, которая походит на бессимптомную, но организм полноценно реагирует на вирус. Выявить ее возможно только по анализу крови или другим тестам. В таком случае человек получает антитела на 15-20 день.