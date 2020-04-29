Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью
Недавно Лидия Федосеева-Шукшина подарила свою квартиру Бари Алибасову, но потом она передумала и попыталась доказать, что её обманули. Однако после скандала актрису саму уличили во лжи из-за опубликованного видео с момента подписания договора дарения.
Впоследствии квартира была переписана на помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря. Видимо, этот факт возмутил Лидию Федосееву-Шукшину, и она потребовала у супруга, чтобы он вернул ей недвижимость. Со слов актрисы, она якобы не дарила квартиру Алибасову. Во время заключения дарственной Федосеева-Шукшина думала, что подписывает какой-то контракт по книгам. Отдельное внимание она уделила договору, поскольку подписала только последнюю страницу документа. Однако потом было опубликовано видео с момента оформления документа и Лидию Федосееву-Шукшину сразу уличили в обмане.
На ролике адвокат Бари Алибасова четко спрашивает у актрисы: «Осознаете ли Вы, что подписываете договор дарения, и делаете ли Вы это осознано?». На все вопросы юриста Лидия Федосеева-Шукшина ответила положительно. В результате скандала с недвижимостью могут пострадать не только отношения с Бари Алибасовым, но и репутация народной артистки. Почему Лидия Федосеева-Шукшина поступила так, пока не известно. В результате актриса лишь выставила себя в не лучшем свете, создав весьма неловкую ситуацию.
Впоследствии квартира была переписана на помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря. Видимо, этот факт возмутил Лидию Федосееву-Шукшину, и она потребовала у супруга, чтобы он вернул ей недвижимость. Со слов актрисы, она якобы не дарила квартиру Алибасову. Во время заключения дарственной Федосеева-Шукшина думала, что подписывает какой-то контракт по книгам. Отдельное внимание она уделила договору, поскольку подписала только последнюю страницу документа. Однако потом было опубликовано видео с момента оформления документа и Лидию Федосееву-Шукшину сразу уличили в обмане.
На ролике адвокат Бари Алибасова четко спрашивает у актрисы: «Осознаете ли Вы, что подписываете договор дарения, и делаете ли Вы это осознано?». На все вопросы юриста Лидия Федосеева-Шукшина ответила положительно. В результате скандала с недвижимостью могут пострадать не только отношения с Бари Алибасовым, но и репутация народной артистки. Почему Лидия Федосеева-Шукшина поступила так, пока не известно. В результате актриса лишь выставила себя в не лучшем свете, создав весьма неловкую ситуацию.