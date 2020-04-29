Компания Infiniti выпустила коллекцию оригами для сборки на карантине





Оригами получило название Carigami, а автолюбители смогут собрать предложенные три модели: кроссовер FX, Q50 и QX80. Этот набор отлично подойдет для того, чтобы провести творческий досуг в кругу семьи.На сайте автомобильной компании в бесплатном доступе есть шаблон для сборки бумажного Q50. Согласно инструкции, его необходимо скачать, после чего распечатать и вырезать ножницами. Ранее аналогичные оригами предложили бренды Nissan и Toyota, у которых доступны 24 и 6 вариантов шаблонов соответственно.