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Компания Infiniti выпустила коллекцию оригами для сборки на карантине

Бренд Infiniti решил повеселить своих поклонников во время самоизоляции и выпустил коллекцию оригами. Со скукой им помогут бороться шаблоны для сборки авто из бумаги.
Компания Infiniti выпустила коллекцию оригами для сборки на карантине

Оригами получило название Carigami, а автолюбители смогут собрать предложенные три модели: кроссовер FX, Q50 и QX80. Этот набор отлично подойдет для того, чтобы провести творческий досуг в кругу семьи.

На сайте автомобильной компании в бесплатном доступе есть шаблон для сборки бумажного Q50. Согласно инструкции, его необходимо скачать, после чего распечатать и вырезать ножницами. Ранее аналогичные оригами предложили бренды Nissan и Toyota, у которых доступны 24 и 6 вариантов шаблонов соответственно.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:50

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