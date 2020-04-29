Volkswagen получил сертификат на Skoda Rapid нового образца для рынка России
Российское подразделение Volkswagen получило сертификат на улучшенный лифтбэк Skoda Rapid. Соответствующее разрешение опубликовано в открытом доступе в базе Росстандарта.
Концерн Skoda позиционирует обновленный лифтбэк Skoda Rapid как полноценную новинку, но эксперты заметили, что автомобиль похож на версию Rapid 2012 года. Дебют машины состоялся в декабре 2019 года, а продажи должны были стартовать до конца марта, но выход на рынок был перенесен на май. Дело в том, что завод Volkswagen в Калуге не получил необходимые комплектующие. Согласно опубликованным 23 марта ценам, Skoda Rapid нового образца будет стоить от 792 тыс. рублей. Дизайн авто отличается от предыдущей версии обновленными передней и задней частями кузова. В частности, он имеет переработанные передние и задние крылья, капот, дверь багажника, радиаторную решетку. Головные фары имеют треугольную форму в стиле хэтчбека Skoda Scala, выпускаемого для рынка Европы. В салоне установлена новая передняя панель с улучшенной мультимедийной системой.
Моторная линейка обновленной модели не изменилась, и она все так же предлагается с атмосферными 1,6-литровыми двигателями мощностью 90 или 110 л. с., а также доступен 1,4-литровый турбированный агрегат на 125 л. с.
Концерн Skoda позиционирует обновленный лифтбэк Skoda Rapid как полноценную новинку, но эксперты заметили, что автомобиль похож на версию Rapid 2012 года. Дебют машины состоялся в декабре 2019 года, а продажи должны были стартовать до конца марта, но выход на рынок был перенесен на май. Дело в том, что завод Volkswagen в Калуге не получил необходимые комплектующие. Согласно опубликованным 23 марта ценам, Skoda Rapid нового образца будет стоить от 792 тыс. рублей. Дизайн авто отличается от предыдущей версии обновленными передней и задней частями кузова. В частности, он имеет переработанные передние и задние крылья, капот, дверь багажника, радиаторную решетку. Головные фары имеют треугольную форму в стиле хэтчбека Skoda Scala, выпускаемого для рынка Европы. В салоне установлена новая передняя панель с улучшенной мультимедийной системой.
Моторная линейка обновленной модели не изменилась, и она все так же предлагается с атмосферными 1,6-литровыми двигателями мощностью 90 или 110 л. с., а также доступен 1,4-литровый турбированный агрегат на 125 л. с.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:25