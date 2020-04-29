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Volkswagen получил сертификат на Skoda Rapid нового образца для рынка России

Российское подразделение Volkswagen получило сертификат на улучшенный лифтбэк Skoda Rapid. Соответствующее разрешение опубликовано в открытом доступе в базе Росстандарта.

Концерн Skoda позиционирует обновленный лифтбэк Skoda Rapid как полноценную новинку, но эксперты заметили, что автомобиль похож на версию Rapid 2012 года. Дебют машины состоялся в декабре 2019 года, а продажи должны были стартовать до конца марта, но выход на рынок был перенесен на май. Дело в том, что завод Volkswagen в Калуге не получил необходимые комплектующие. Согласно опубликованным 23 марта ценам, Skoda Rapid нового образца будет стоить от 792 тыс. рублей. Дизайн авто отличается от предыдущей версии обновленными передней и задней частями кузова. В частности, он имеет переработанные передние и задние крылья, капот, дверь багажника, радиаторную решетку. Головные фары имеют треугольную форму в стиле хэтчбека Skoda Scala, выпускаемого для рынка Европы. В салоне установлена новая передняя панель с улучшенной мультимедийной системой.

Моторная линейка обновленной модели не изменилась, и она все так же предлагается с атмосферными 1,6-литровыми двигателями мощностью 90 или 110 л. с., а также доступен 1,4-литровый турбированный агрегат на 125 л. с.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:25

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