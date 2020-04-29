Ученые рассказали о возможности повторного инфицирования коронавирусом





Ученые информируют о фиксации в мире случаев повторного положительного результата теста на наличие коронавируса, что вынуждает усомниться в возможности выработки иммунитета к COVID-19. Специалисты провели эксперимент на обезьянах, по результатам которого выяснили, что во время второго заражения заболевание протекает бессимптомно. Исследования были проведены через три недели после первого инфицирования.В данное время пока не известна сила приобретенного иммунитета. Ученые полагают, что он не сохранится на всю жизнь, а только на 1-2 года, сообщает «ГлавУфа».