Ученые рассказали о возможности повторного инфицирования коронавирусом
Учёные из Университета Восточной Англии провели исследование возможности повторного инфицирования коронавирусом. Эксперты сделали вывод, что иммунитет к вирусу ослабевает на протяжении определенного количества времени.
Ученые информируют о фиксации в мире случаев повторного положительного результата теста на наличие коронавируса, что вынуждает усомниться в возможности выработки иммунитета к COVID-19. Специалисты провели эксперимент на обезьянах, по результатам которого выяснили, что во время второго заражения заболевание протекает бессимптомно. Исследования были проведены через три недели после первого инфицирования.
В данное время пока не известна сила приобретенного иммунитета. Ученые полагают, что он не сохранится на всю жизнь, а только на 1-2 года, сообщает «ГлавУфа».
Ученые информируют о фиксации в мире случаев повторного положительного результата теста на наличие коронавируса, что вынуждает усомниться в возможности выработки иммунитета к COVID-19. Специалисты провели эксперимент на обезьянах, по результатам которого выяснили, что во время второго заражения заболевание протекает бессимптомно. Исследования были проведены через три недели после первого инфицирования.
В данное время пока не известна сила приобретенного иммунитета. Ученые полагают, что он не сохранится на всю жизнь, а только на 1-2 года, сообщает «ГлавУфа».
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:44