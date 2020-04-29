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Сергей Соседов предложил отдать замок Аллы Пугачевой под детский дом

По мнению Сергея Соседова, замок Аллы Пугачевой нужно отдать под детский дом. Несмотря на проблемы со здоровьем, музыкальный критик продолжает критиковать певицу.
Сергей Соседов предложил отдать замок Аллы Пугачевой под детский дом

Как считает журналист, российским звездам непозволительно жить в роскоши в существующих условиях. Сергей Соседов напомнил знаменитостям, что многие жители РФ из-за карантина буквально остались без средств к существованию в то время, как сами они сейчас сетуют на отсутствие доходов от концертных программ. Шоумен отметил, что артистам грех жаловаться, так как денег у них больше, чем нужно. Досталось от эксперта и Алле Пугачевой, ведь он предложил раскулачить ее вместе с мужем Максим Галкиным. Представители эстрады живут в большом замке, расположенном в Подмосковье в деревне Грязь. По мнению критика, в такие времена неприлично обитать в столь огромных хоромах.

В связи с этим Соседов предложил отобрать у звезд их жилье и сделать из него детский дом, который будет содержать государство. Тем не менее инициатива журналиста вряд ли будет реализована, поскольку для этого нет никакой юридической подоплеки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:20

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