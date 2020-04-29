Сергей Соседов предложил отдать замок Аллы Пугачевой под детский дом





Как считает журналист, российским звездам непозволительно жить в роскоши в существующих условиях. Сергей Соседов напомнил знаменитостям, что многие жители РФ из-за карантина буквально остались без средств к существованию в то время, как сами они сейчас сетуют на отсутствие доходов от концертных программ. Шоумен отметил, что артистам грех жаловаться, так как денег у них больше, чем нужно. Досталось от эксперта и Алле Пугачевой, ведь он предложил раскулачить ее вместе с мужем Максим Галкиным. Представители эстрады живут в большом замке, расположенном в Подмосковье в деревне Грязь. По мнению критика, в такие времена неприлично обитать в столь огромных хоромах.В связи с этим Соседов предложил отобрать у звезд их жилье и сделать из него детский дом, который будет содержать государство. Тем не менее инициатива журналиста вряд ли будет реализована, поскольку для этого нет никакой юридической подоплеки.