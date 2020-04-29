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Humble bundle продает аниме-игры с большой скидкой

Популярная платформа Humble bundle сделала скидки на аниме-игры. Поклонники жанра могут приобрести желанные проекты с большой выгодой.
Humble bundle продает аниме-игры с большой скидкой

В связи с пандемией коронавируса многие сервисы делают приятные бонусы для своих клиентов. Humble bundle не стал исключением и сделал большую скидку на аниме-игры. Пользователи могут приобрести Mega Man X Legacy Collection всего за 499 рублей. Хоррор-игра White Day: A Labyrinth Named School на платформе стоит всего 444 рубля. Ранее игра стоила более двух тысяч рублей. Любители жанра RPG смогут приобрести RPG MAKER MV с выгодой в 75 процентов.

Акция продлится до 5 мая, поэтому поклонникам аниме-игр стоит поторопиться. Полный перечень бонусных проектов можно посмотреть на официальном сайте Humble bundle.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 22:00

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