В Москве неизвестный откусил ухо посетителю магазина





Как отмечает источник в органах правопорядка города, инцидент имел место в магазине “Пятерочка”, который располагается на улице Лихоборские Бугры. Мужчина, чья личность пока не известна, напал на покупателя во время конфликта с работающим в точке охранником.На сообщение очевидцев отреагировали сотрудники полиции, которые отправились по адресу. По факту причинения телесного вреда организована соответствующая проверка.