В Москве неизвестный откусил ухо посетителю магазина
В супермаркете на севере Москвы неизвестный напал на покупателя и откусил ему ухо. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.
Как отмечает источник в органах правопорядка города, инцидент имел место в магазине “Пятерочка”, который располагается на улице Лихоборские Бугры. Мужчина, чья личность пока не известна, напал на покупателя во время конфликта с работающим в точке охранником.
На сообщение очевидцев отреагировали сотрудники полиции, которые отправились по адресу. По факту причинения телесного вреда организована соответствующая проверка.
Как отмечает источник в органах правопорядка города, инцидент имел место в магазине “Пятерочка”, который располагается на улице Лихоборские Бугры. Мужчина, чья личность пока не известна, напал на покупателя во время конфликта с работающим в точке охранником.
На сообщение очевидцев отреагировали сотрудники полиции, которые отправились по адресу. По факту причинения телесного вреда организована соответствующая проверка.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:04