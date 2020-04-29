Польские ученые обнаружили в египетском древнем храме Осириса исчезнувшую полихромию





Ученые обследовали храм бога Осириса, датированный VII веком до нашей эры. Он представляет собой две комнаты, символизирующие мир живых и мертвых. С помощью метода инфракрасной видимой индуцированной люминесценции ученые смогли выяснить, что помещения были украшены многими элементами декора, а также покрыты полихромами разных цветов. Они уже исчезли, однако экспертам удалось увидеть их следы. В украшении храма преобладал синий цвет, для изготовления которого использовался один из наиболее давних мировых синтетических красителей, который благодаря своим свойствам имеет способность светиться под воздействием специального излучения.Эксперты отмечают, что результаты изучения дают возможность больше узнать о способах украшения этого храма и его истории, передает Nauka w Polsce.