В Москве изменен порядок получения пропуска для владельцев авто с иностранными номерами





Для большинства жителей столицы и Подмосковья правила, связанные с получением пропуска, остаются прежними. Однако физлица, которые передвигаются на авто не с отечественными номерами, должны сообщать свои персональные данные, включая адрес и место регистрации машины на территории РФ. Телефон, прикрепляемый в сообщении, должен обслуживаться оператором, действующим на территории страны. Если автомобиль принадлежит юрлицу, ему необходимо указывать название организации, адрес регистрации, ИНН или его аналог. Получившие пропуск до 30 апреля владельцы прошедшего регистрацию за рубежом транспорта с целью продления документа обязуются предоставить допинформацию в период с 1 по 4 мая, что можно сделать на онлайн-портале мэра Москвы.Собянин отметил, что порядок получения пропусков остается без изменений. Ежедневно действующий документ доступен для поездок в медучреждение или волонтерства.