Актриса Кара Кеог показала в Instagram снимок умершего при родах сына
Кара Кеог должна была стать матерью во второй раз в начале апреля, но ее сын умер при родах. Актриса разместила в Instagram снимок малыша.
До трагических событий знаменитость и ее супруг Кайл Босуорт воспитывали 4-летнюю дочь по имени Декер Кейт и ожидали появления второго наследника. Только через 3 недели после родов актриса вышла на связь с подписчиками и сообщила о кончине ребенка. По словам Кары Кеог, она назвала сына Маккоем. Причиной смерти оказалась довольно редкая патология – «плечевая дистоция». Плечо мальчика застряло в родовых путях, однако медики не смогли спасти ему жизнь. Малыш родился довольно крупным с весом 5 килограммов.
Артистка опубликовала в Instagram черно-белое фото, на котором запечатлена с мужем и уже умершим младенцем. На снимке звездная мать прижимает сына к груди. Известно, что в США существует практика, при которой родители имеют право сделать на память фотографию с погибшим ребенком.
Кара Кеог с трудом может обсуждать произошедшее в ее семье горе, но она решила быть честной со своими фанатами. Многие до сих пор выражают кумиру свои соболезнования. При этом некоторых юзеров размещенный в соцсети снимок привел в шок.
До трагических событий знаменитость и ее супруг Кайл Босуорт воспитывали 4-летнюю дочь по имени Декер Кейт и ожидали появления второго наследника. Только через 3 недели после родов актриса вышла на связь с подписчиками и сообщила о кончине ребенка. По словам Кары Кеог, она назвала сына Маккоем. Причиной смерти оказалась довольно редкая патология – «плечевая дистоция». Плечо мальчика застряло в родовых путях, однако медики не смогли спасти ему жизнь. Малыш родился довольно крупным с весом 5 килограммов.
Артистка опубликовала в Instagram черно-белое фото, на котором запечатлена с мужем и уже умершим младенцем. На снимке звездная мать прижимает сына к груди. Известно, что в США существует практика, при которой родители имеют право сделать на память фотографию с погибшим ребенком.
Кара Кеог с трудом может обсуждать произошедшее в ее семье горе, но она решила быть честной со своими фанатами. Многие до сих пор выражают кумиру свои соболезнования. При этом некоторых юзеров размещенный в соцсети снимок привел в шок.