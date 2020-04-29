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Мария Захарова: "Размещение ядерных зарядов малой мощности на подводных лодках США опасно и может привести к дестабилизации"

Мария Захарова сделала заявление относительно размещения ядерных снарядов малой мощности на подводных лодках США. Представитель МИД РФ считает, что такое поведение Штатов опасно и может привести к дестабилизации ситуации в мире.
Мария Захарова: "Размещение ядерных зарядов малой мощности на подводных лодках США опасно и может привести к дестабилизации"

Ранее США сообщили о намерении создать ракеты с ядерным зарядом малой мощности W76-2 и размесить их на подводных лодках Trident 2. Вашингтон аргументирует свои действия, как адекватную реакцию на увеличение глобальных угроз. Под «глобальными угрозами» Штаты имеют ввиду наращивание ядерного потенциала Москвой и Пекином. Однако Мария Захарова считает подобный шаг весьма опасным, поскольку он может привести к дестабилизации ситуации в мире.

Своими действиями США стирают границы между нестратегическим и стратегическим ядерным вооружением, что в свою очередь ведет к понижению ядерного порога, а также увеличению вероятности ядерного конфликта. Стоит отметить, данного мнения придерживается не только МИД России. Некоторые сенаторы конгресса США высказали подобные мысли, что доказывает объективность суждений Марии Захаровой. Также представитель МИД РФ отметила, что любая угроза в сторону России повлечет за собой адекватный ответ, поэтому атака с применением баллистической ракеты с субмарин США в любом случае будет расценена как военная агрессия с использованием ядерного вооружения.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 19:14

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