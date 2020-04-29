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За езду по Москве без пропусков накажут собственников автомобилей

Согласно указу Сергея Собянина, в Москве до 11 мая продлили пропускной режим, который касается передвижения транспортных средств. За езду по столице без надлежащих пропусков будут наказывать собственников автомобилей.
За езду по Москве без пропусков накажут собственников автомобилей

Нарушителей, по словам Сергея Собянина, привлекут к административной ответственности. Поэтому передвижение по Москве транспорта физических или юридических лиц, который не внесен в соответствующий реестр, не разрешено.

Пропускной режим в столице РФ начал действовать с 15 апреля. Предполагается, что водители за пять часов до выезда или ранее должны указать в пропуске госномер своего авто. Для того, чтобы отслеживать нарушителей, с 22 апреля начали использовать дорожные камеры. Сумма штрафа составляет 5 тысяч рублей.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:02

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