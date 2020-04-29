За езду по Москве без пропусков накажут собственников автомобилей





Нарушителей, по словам Сергея Собянина, привлекут к административной ответственности. Поэтому передвижение по Москве транспорта физических или юридических лиц, который не внесен в соответствующий реестр, не разрешено.Пропускной режим в столице РФ начал действовать с 15 апреля. Предполагается, что водители за пять часов до выезда или ранее должны указать в пропуске госномер своего авто. Для того, чтобы отслеживать нарушителей, с 22 апреля начали использовать дорожные камеры. Сумма штрафа составляет 5 тысяч рублей.