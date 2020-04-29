Джиган после лечения решил вернуть свой фирменный медийный образ
Рэпер Джиган, пройдя лечение в столичной клинике, появился в Сети после нескольких недель перерыва и, судя по всему, он решил вернуть свой фирменный медийный образ. Увидев его кардинальные преображения, фанаты надеются, что кумир вернётся и в семью.
34-летний Джиган кардинально преобразился после лечения, об этом свидетельствуют новые фото в Instagram-аккаунте. Фолловеры отметили, что рэпер свежо выглядит и лечение в клинике Москвы явно пошло ему на пользу. Певец отпустил чёрную бороду, вернул на место брови, которые он сбривал в Майами, то есть возвратился в свой фирменный медийный образ, а это, считают фолловеры, хороший знак. Артист также выпустил песню после нескольких месяцев перерыва и даже был замечен на праздновании дней рождения жены Оксаны Самойловой и дочери Майи, кстати, новый трек под названием «Тайны» исполнитель посвятил своей семье.
Ранее сообщалось, что роскошный особняк Джигана и Оксаны Самойловой при разводе достанется модели и детям, а сейчас после романтического возвращения рэпера фанаты выразили надежду, что бизнес-вумен простит супруга, и звёздная семья восстановится.
34-летний Джиган кардинально преобразился после лечения, об этом свидетельствуют новые фото в Instagram-аккаунте. Фолловеры отметили, что рэпер свежо выглядит и лечение в клинике Москвы явно пошло ему на пользу. Певец отпустил чёрную бороду, вернул на место брови, которые он сбривал в Майами, то есть возвратился в свой фирменный медийный образ, а это, считают фолловеры, хороший знак. Артист также выпустил песню после нескольких месяцев перерыва и даже был замечен на праздновании дней рождения жены Оксаны Самойловой и дочери Майи, кстати, новый трек под названием «Тайны» исполнитель посвятил своей семье.
Ранее сообщалось, что роскошный особняк Джигана и Оксаны Самойловой при разводе достанется модели и детям, а сейчас после романтического возвращения рэпера фанаты выразили надежду, что бизнес-вумен простит супруга, и звёздная семья восстановится.