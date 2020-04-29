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Джиган после лечения решил вернуть свой фирменный медийный образ

Рэпер Джиган, пройдя лечение в столичной клинике, появился в Сети после нескольких недель перерыва и, судя по всему, он решил вернуть свой фирменный медийный образ. Увидев его кардинальные преображения, фанаты надеются, что кумир вернётся и в семью.
Джиган после лечения решил вернуть свой фирменный медийный образ

34-летний Джиган кардинально преобразился после лечения, об этом свидетельствуют новые фото в Instagram-аккаунте. Фолловеры отметили, что рэпер свежо выглядит и лечение в клинике Москвы явно пошло ему на пользу. Певец отпустил чёрную бороду, вернул на место брови, которые он сбривал в Майами, то есть возвратился в свой фирменный медийный образ, а это, считают фолловеры, хороший знак. Артист также выпустил песню после нескольких месяцев перерыва и даже был замечен на праздновании дней рождения жены Оксаны Самойловой и дочери Майи, кстати, новый трек под названием «Тайны» исполнитель посвятил своей семье.

Ранее сообщалось, что роскошный особняк Джигана и Оксаны Самойловой при разводе достанется модели и детям, а сейчас после романтического возвращения рэпера фанаты выразили надежду, что бизнес-вумен простит супруга, и звёздная семья восстановится.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 18:56

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