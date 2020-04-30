Вальпургиева ночь: Названы традиции праздника пиршества ведьм и Живиного дня





Вальбурга Хайженхаймская ушла в монастырь в возрасте 11 лет. Как-то она переплывала море на корабле, который попал в шторм. Тогда она молилась на коленях, чтобы стихия утихла, а когда это произошло, она стала покровительницей моряков. Лика святой ее удостоили после того, как из ниши в скале Айштадта, куда положили ее останки, потекло “живительное масло”. Вальпургиева ночь считается праздником весны и пиршеством ведьм. В Средневековье в этот день сжигали на костре чучело, чтобы отогнать нечистые силы, а также предпочитали звонить в церковные колокола, рассыпая рядом с порогом дома песок. Знахарки собирали траву в этот день, считая, что они обретают целебные свойства. Если в доме есть больной человек, то ему нельзя приносить ароматные цветы, а особенно сирень. Считается, что она обретает способность приближать смерть в этот день. В одежде стоит избегать черного цвета, а также отказываться от вещей, с которыми связаны плохие воспоминания.Согласно приметам, в Вальпургиеву ночь можно увидеть вещий сон, а появившиеся на свет в этот день люди впоследствии смогут похвастаться сверхъестественными способностями. Чтобы сохранить крепкое здоровье на весь год и красоту, в прошлом люди старались с рассветом умыться росой или выпить воды из колодца.