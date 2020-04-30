АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.05 USD 73.69
Курс валют на 30.04.2020

Вальпургиева ночь: Названы традиции праздника пиршества ведьм и Живиного дня

В этом году Вальпургиева ночь, известная также как Живин день, отмечается с 30 апреля на 1 мая. Эксперты рассказали о традициях праздника, посвященного Вальбурге Хайженхаймской.

Вальбурга Хайженхаймская ушла в монастырь в возрасте 11 лет. Как-то она переплывала море на корабле, который попал в шторм. Тогда она молилась на коленях, чтобы стихия утихла, а когда это произошло, она стала покровительницей моряков. Лика святой ее удостоили после того, как из ниши в скале Айштадта, куда положили ее останки, потекло “живительное масло”. Вальпургиева ночь считается праздником весны и пиршеством ведьм. В Средневековье в этот день сжигали на костре чучело, чтобы отогнать нечистые силы, а также предпочитали звонить в церковные колокола, рассыпая рядом с порогом дома песок. Знахарки собирали траву в этот день, считая, что они обретают целебные свойства. Если в доме есть больной человек, то ему нельзя приносить ароматные цветы, а особенно сирень. Считается, что она обретает способность приближать смерть в этот день. В одежде стоит избегать черного цвета, а также отказываться от вещей, с которыми связаны плохие воспоминания.

Согласно приметам, в Вальпургиеву ночь можно увидеть вещий сон, а появившиеся на свет в этот день люди впоследствии смогут похвастаться сверхъестественными способностями. Чтобы сохранить крепкое здоровье на весь год и красоту, в прошлом люди старались с рассветом умыться росой или выпить воды из колодца.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вальпургиева ночь: Названы традиции праздника пиршества ведьм и Живиного…
Алена Водонаева показала фолловерам в Instagram свои архивные…
Humble bundle продает аниме-игры с большой…
Светлана Бондарчук скопировала образ героини Шэрон Стоун из «Основного…
Врач Николай Косенков рассказал о негативном влиянии дезинфекторов на развитие…
«ВКонтакте» инвестирует 15 миллионов рублей в программу по обучению и разработке…
Марина Зудина о своем секрете «вечной молодости»: «Нужно много-много…
Компания Xiaomi сообщила дату анонса смартфона Mi Note 10…
Иммунолог Владислав Жемчугов объяснил опасность бессимптомной формы…
Разработан биоробот, имитирующий работу периферической нервной…
Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с…
Компания Infiniti выпустила коллекцию оригами для сборки на…
Ученые рассказали о возможности повторного инфицирования…
Рената Литвинова поделилась архивным снимком без…
Польские ученые обнаружили в египетском древнем храме Осириса исчезнувшую…
В Москве изменен порядок получения пропуска для владельцев авто с иностранными…
Volkswagen получил сертификат на Skoda Rapid нового образца для рынка…
Сергей Соседов предложил отдать замок Аллы Пугачевой под детский…
Мария Захарова: "Размещение ядерных зарядов малой мощности на подводных лодках США опасно и может привести к…
Актриса Кара Кеог показала в Instagram снимок умершего при родах…
В Москве неизвестный откусил ухо посетителю…
За езду по Москве без пропусков накажут собственников…
Джиган после лечения решил вернуть свой фирменный медийный…
Ученые оценили изменения содержания антител у пациентов с COVID-19 на протяжении…
Супругу Андрея Черкасова Кристину выписали из роддома после рождения…
Canon превращает свои фотокамеры в…
Роспотребнадзор сообщил, когда легче всего определить…
«Такая она была космическая»: Влад Лисовец показал редкие снимки Жанны…
Просмотреть все новости