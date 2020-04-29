Супругу Андрея Черкасова Кристину выписали из роддома после рождения сына
Супруга Андрея Черкасова Кристина вернулась домой из роддома после рождения сына. По словам новоиспеченной матери, поначалу она боялась, что не сможет заботиться о малыше.
Пара длительное время мечтала о ребенке и наконец в их семье произошло пополнение. Сын Андрея Черкасова появился на свет 22 апреля. Все это время жена знаменитости находилась в роддоме. Звезда «Дома-2» рассказала, что к ней на 2 месяца должна была приехать родительница, однако она не смогла этого сделать из-за существующей в России ситуации с пандемией. Находится в больнице девушке было спокойней, так как медперсонал всегда мог оказать необходимую помощь. Участница телестройки переживала, что дома столкнется с паническим состоянием. Первые дни телеведущий не отходил от супруги, однако затем вернулся домой, ведь нужно было подготовить квартиру к приезду наследника.
Кроме того, Черкасов решил устроить избраннице сюрприз, заказав инсталляцию из шариков. Именно на ее фоне пара сделала снимок после выписки из роддома. Бизнесвумен перед отъездом поблагодарила врачей и медсестер за их поддержку. Имя сына супруги оставили в секрете для его безопасности. Звездная мать уверена, что очень быстро привыкнет к потребностям мальчика.
Влюбленные сыграли свадьбу летом 2019 года, устроив роскошное торжество и пригласив на него родных и друзей из реалити-шоу. Уже в декабре стало известно о беременности жены ведущего.
Пара длительное время мечтала о ребенке и наконец в их семье произошло пополнение. Сын Андрея Черкасова появился на свет 22 апреля. Все это время жена знаменитости находилась в роддоме. Звезда «Дома-2» рассказала, что к ней на 2 месяца должна была приехать родительница, однако она не смогла этого сделать из-за существующей в России ситуации с пандемией. Находится в больнице девушке было спокойней, так как медперсонал всегда мог оказать необходимую помощь. Участница телестройки переживала, что дома столкнется с паническим состоянием. Первые дни телеведущий не отходил от супруги, однако затем вернулся домой, ведь нужно было подготовить квартиру к приезду наследника.
Кроме того, Черкасов решил устроить избраннице сюрприз, заказав инсталляцию из шариков. Именно на ее фоне пара сделала снимок после выписки из роддома. Бизнесвумен перед отъездом поблагодарила врачей и медсестер за их поддержку. Имя сына супруги оставили в секрете для его безопасности. Звездная мать уверена, что очень быстро привыкнет к потребностям мальчика.
Влюбленные сыграли свадьбу летом 2019 года, устроив роскошное торжество и пригласив на него родных и друзей из реалити-шоу. Уже в декабре стало известно о беременности жены ведущего.