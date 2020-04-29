Супругу Андрея Черкасова Кристину выписали из роддома после рождения сына

Пара длительное время мечтала о ребенке и наконец в их семье произошло пополнение. Сын Андрея Черкасова появился на свет 22 апреля. Все это время жена знаменитости находилась в роддоме. Звезда «Дома-2» рассказала, что к ней на 2 месяца должна была приехать родительница, однако она не смогла этого сделать из-за существующей в России ситуации с пандемией. Находится в больнице девушке было спокойней, так как медперсонал всегда мог оказать необходимую помощь. Участница телестройки переживала, что дома столкнется с паническим состоянием. Первые дни телеведущий не отходил от супруги, однако затем вернулся домой, ведь нужно было подготовить квартиру к приезду наследника.Кроме того, Черкасов решил устроить избраннице сюрприз, заказав инсталляцию из шариков. Именно на ее фоне пара сделала снимок после выписки из роддома. Бизнесвумен перед отъездом поблагодарила врачей и медсестер за их поддержку. Имя сына супруги оставили в секрете для его безопасности. Звездная мать уверена, что очень быстро привыкнет к потребностям мальчика.Влюбленные сыграли свадьбу летом 2019 года, устроив роскошное торжество и пригласив на него родных и друзей из реалити-шоу. Уже в декабре стало известно о беременности жены ведущего.