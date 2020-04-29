Canon превращает свои фотокамеры в веб-камеры





Многие люди сейчас перебывают на карантине, но продолжают работать удаленно. Компания Canon решила помочь своим пользователям и выпустила специальное программное обеспечение EOS Webcam Utility Beta, которое позволяет превратить обычный фотоаппарат серии EOS в веб-камеру высокого разрешения. Для подключения оборудования к персональному компьютеру достаточно вставить USB-кабель и установить программу, которая сама все настроит.Пока нововведение работает только на фотоаппаратах серии EOS, но разработчики обещают расширить список. Своими действиями компания Canonт старается поддержать людей, которые вынуждены работать из дому. Полный перечень поддерживаемых фотокамер и программное обеспечение к ним присутствует на официальном портале бренда.