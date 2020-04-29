Ученые оценили изменения содержания антител у пациентов с COVID-19 на протяжении болезни





Результаты исследования ученых появились на сайте bioRxiv. Состояние пациентов медики анализировали с помощью образцов стула, проб из респираторного тракта и плазмы крови. Вирусную нагрузку оценили методом ПЦР и оказалось, что она была высокой в мокротах и зеве зараженных на ранних стадиях инфекции. Спустя три недели после того, как появились симптомы, она стала отрицательной. В кале показатель вирусной нагрузки был изначально ниже, но его снижение происходило намного медленнее. Поэтому в образцах стула вирусная РНК может стать элементом дополнительного анализа, чтобы исключить возможность ложноотрицательного результата.Авторы исследования убеждены, что использование антител будет эффективно при разработке терапевтических методов лечения и препаратов для преодоления симптомов COVID-19.