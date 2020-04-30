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Американские ученые назвали продукты, снижающие умственные способности

Американскими учеными из Университета Южного Иллинойса было проведено исследование влияния на умственные способности питания, основой которого является употребление высокожирной пищи. Специалисты установили, что продукты с большим содержанием жиров приводят к снижению когнитивных способностей человека.


Специалисты отнесли к высокожирной пище бургеры, пиццу, картошку фри, чипсы, а также привычные для рациона россиян бутерброды с сыром, колбасой и сливочным маслом, жареную картошку, котлеты, салаты с майонезом и сладости с масляным кремом. В случае чрезмерного употребления подобных продуктов происходит задержка в обеспечении головного мозга глюкозой, из-за чего он вынужденно питается кетоновыми телами, полученными из жиров. Поскольку они являются не очень быстрыми источниками энергии, то мыслительные способности существенно снижаются. Ученые проводили эксперименты на крысах, которых поделили на две группы. На протяжении шести недель первую половину подопытных грызунов кормили едой с высоким содержанием жира, а другую - нейтральными продуктами. Крысы из первой группы прибавили в весе к концу эксперимента, а также продемонстрировали худшие результаты в забеге по лабиринту, устроенном исследователями. Кроме того, они с намного меньшей скоростью, чем представители второй группы, распознавали знакомые и незнакомые объекты.

Ученые подчеркивают, что главным выводом исследования является необходимость отказа от рациона с высоким содержанием жиров, поскольку из-за нее развивается ожирение и снижаются умственные способности человека.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 07:00

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