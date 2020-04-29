«Такая она была космическая»: Влад Лисовец показал редкие снимки Жанны Фриске

Соблюдающий социальное дистанцирование знаток моды вспомнил свои студенческие годы и время работы в девичьей группе «Блестящие». Именно Влад Лисовец занимался созданием невероятных образов для артисток в начале их карьеры. Наибольшее внимание поклонников привлекли кадры, на которых изображена Жанна Фриске. На одном из снимков она демонстрирует широкую улыбку, а на другом игриво целует друга. Как высказывались некоторые фанаты, которые до сих пор не смирились со смертью любимой исполнительницы, ее спрятали от публики и сейчас знаменитость «счастлива где-то очень далеко».В подписи к архивным сюжетам предприниматель также поделился собственными достижениями. Как отметил Лисовец, он был первым, кто стал стилистом-телеведущим передачи «Женская форма». Многие коллеги часто вдохновлялись работой модного эксперта. Кроме этого, свой первый салон он открыл без инвесторов, вложив в него свои средства.В комментариях фолловеры выразили благодарность ведущему за шанс посмотреть на закулисную жизнь представителей эстрады. Юзеры оценили необычный имидж кумира, назвав его «органичным.