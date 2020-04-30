Spyros Panopoulos Chaos – греческий 3000-сильный гиперкар с технологиями NASA





Проект Spyros Panopoulos Chaos окутан тайной. В Сети есть лишь фото небольших частей автомобиля, которые позволяют немного осознать всю масштабность творения греческих мастеров. «Хаос» оборудован 3000-сильным мотором, который разгоняет гиперкар до сотни всего за 2 секунды. В данный момент это самый быстрый и мощный серийный автомобиль в мире. Такие показатели возможны благодаря 4,0-литровому двигателю V10, который работает на E85. Максимальное количество оборотов составляет 12 тысяч в минуту. Все же существует и более «скромная» версия с мотором мощностью 2000 «лошадок». Чтобы автомобиль не рассыпался на старте, инженеры использовали технологии NASA, а именно Zylon poly - самое сильное в мире искусственное волокно, которое по своих характеристикам лучше кевлара.Увидеть уникальный гиперкар можно будет только после Женевского автосалона в 2021 году. Создатели Spyros Panopoulos Chaos тщательно скрывают все детали проекта, поэтому сейчас о машине известна только небольшая часть информации.