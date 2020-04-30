АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.05 USD 73.69
Курс валют на 30.04.2020

Spyros Panopoulos Chaos – греческий 3000-сильный гиперкар с технологиями NASA

Греческие мастера создали уникальный гиперкар Spyros Panopoulos Chaos с 3000-сильным силовым агрегатом. При постройке автомобиля использовались технологии NASA, чтобы создать достаточно крепкий кузов для такого мощного двигателя.

Проект Spyros Panopoulos Chaos окутан тайной. В Сети есть лишь фото небольших частей автомобиля, которые позволяют немного осознать всю масштабность творения греческих мастеров. «Хаос» оборудован 3000-сильным мотором, который разгоняет гиперкар до сотни всего за 2 секунды. В данный момент это самый быстрый и мощный серийный автомобиль в мире. Такие показатели возможны благодаря 4,0-литровому двигателю V10, который работает на E85. Максимальное количество оборотов составляет 12 тысяч в минуту. Все же существует и более «скромная» версия с мотором мощностью 2000 «лошадок». Чтобы автомобиль не рассыпался на старте, инженеры использовали технологии NASA, а именно Zylon poly - самое сильное в мире искусственное волокно, которое по своих характеристикам лучше кевлара.

Увидеть уникальный гиперкар можно будет только после Женевского автосалона в 2021 году. Создатели Spyros Panopoulos Chaos тщательно скрывают все детали проекта, поэтому сейчас о машине известна только небольшая часть информации.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 05:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Маска» сделала нас ближе»: Валерия поздравила Филиппа Киркорова в днем…
Американские ученые назвали продукты, снижающие умственные…
Звезда «Бригады» Фархад Махмудов 15 лет не мог расторгнуть фиктивный брак с Екатериной…
Spyros Panopoulos Chaos – греческий 3000-сильный гиперкар с технологиями…
Марк Хэмилл не смог объяснить пробел в сюжете «Звездных…
Глюкоза удивила поклонников образом в прозрачном дождевике на обнаженное…
Органический препарат позволит сделать МРТ безопаснее и…
Вальпургиева ночь: Названы традиции праздника пиршества ведьм и Живиного…
Алена Водонаева показала фолловерам в Instagram свои архивные…
Humble bundle продает аниме-игры с большой…
Светлана Бондарчук скопировала образ героини Шэрон Стоун из «Основного…
Врач Николай Косенков рассказал о негативном влиянии дезинфекторов на развитие…
«ВКонтакте» инвестирует 15 миллионов рублей в программу по обучению и разработке…
Марина Зудина о своем секрете «вечной молодости»: «Нужно много-много…
Компания Xiaomi сообщила дату анонса смартфона Mi Note 10…
Иммунолог Владислав Жемчугов объяснил опасность бессимптомной формы…
Разработан биоробот, имитирующий работу периферической нервной…
Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с…
Компания Infiniti выпустила коллекцию оригами для сборки на…
Ученые рассказали о возможности повторного инфицирования…
Рената Литвинова поделилась архивным снимком без…
Польские ученые обнаружили в египетском древнем храме Осириса исчезнувшую…
В Москве изменен порядок получения пропуска для владельцев авто с иностранными…
Volkswagen получил сертификат на Skoda Rapid нового образца для рынка…
Сергей Соседов предложил отдать замок Аллы Пугачевой под детский…
Мария Захарова: "Размещение ядерных зарядов малой мощности на подводных лодках США опасно и может привести к…
Актриса Кара Кеог показала в Instagram снимок умершего при родах…
В Москве неизвестный откусил ухо посетителю…
Просмотреть все новости