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Глюкоза удивила поклонников образом в прозрачном дождевике на обнаженное тело

Во время самоизоляции Глюкоза порадовала поклонников новым снимком, который она опубликовала в микроблоге Instagram. Певица Наталья Ионова удивила образом в прозрачном дождевике, который она набросила на обнаженное тело.
Глюкоза удивила поклонников образом в прозрачном дождевике на обнаженное тело

На фотографии Глюкоза стоит в профиль, прикрывая голую грудь руками. Образ артистки дополнили завитые локоны. Подписывать снимок певица не стала, оставив только смайлики, которые намекают, что перед подписчиками ее костюм для непогоды. Фанаты засыпали исполнительницу комментариями, написав, что он выглядит на 19 лет, а не на 33. Многие восхитились стройной фигурой знаменитости и ее красотой. Большинство подписчиков сошлись на том, что фото с сексуальным подтекстом. Также отметили, что на фоне карантина такой образ выглядит как «сумасшествие».

Ранее Глюкоза рассказала историю создания скандального снимка, на котором она запечатлена с Яной Раскаловой и Ксенией Собчак. Певица призналась, что с обнаженной грудью им предложил сняться Константин Богомолов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:00

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