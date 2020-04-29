У военных США заметили макеты российской военной техники





На сегодняшний день у США нет возможности использовать технику, находящуюся в российских войсках, но факт того, что американцы имеют к ней доступ, может указывать на отработку боевых действий против России. Аналитики Avia.pro уверены, что замеченные макеты, которые используются как мишени, является веским поводом рассматривать это как подготовку к войне. В некоторых случаях американцы наносят камуфляж на имеющуюся технику, чтобы она напоминала российские вертолеты, танки и прочее вооружение.Используя макеты российского вооружения солдаты учатся визуально воспринимать противника. Эксперты отмечают, что тренировки не смогут помочь, если у вооружения разных стран есть существенная разница в мощности.