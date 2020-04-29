Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова готовится стать матерью во второй раз
Российская актриса и модель Анна Калашникова готова стать матерью во второй раз. Своего первого ребёнка актриса долгое время выдавала за сына бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина, в то время как имя настоящего отца фанаты так и не узнали.
Сейчас 35-летняя Анна Калашникова готовится к материнству, об этом она рассказала фолловерам в социальных сетях. У модели появился поклонник, судя по романтическим фото в Сети, но имя бойфренда она по традиции держит в тайне. Светская львица призналась фанатам, что хотела бы подарить возлюбленному наследника, но пока попытки забеременеть оказались тщетны.
Артистка рассказала, что недавно потеряла дочку, произошел выкидыш: «Была серьёзная психологическая травма. Даня уже 2 года просит родить ему сестрёнку. Я советовалась с медиками, стоит ли сейчас беременеть. Одни говорят - можно, другие – нельзя».
Напомним, ранее экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, участвуя в баттле, оголилась на публику ради 300 тысяч рублей, она пробежалась в нижнем белье по улицам Москвы.
Сейчас 35-летняя Анна Калашникова готовится к материнству, об этом она рассказала фолловерам в социальных сетях. У модели появился поклонник, судя по романтическим фото в Сети, но имя бойфренда она по традиции держит в тайне. Светская львица призналась фанатам, что хотела бы подарить возлюбленному наследника, но пока попытки забеременеть оказались тщетны.
Артистка рассказала, что недавно потеряла дочку, произошел выкидыш: «Была серьёзная психологическая травма. Даня уже 2 года просит родить ему сестрёнку. Я советовалась с медиками, стоит ли сейчас беременеть. Одни говорят - можно, другие – нельзя».
Напомним, ранее экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, участвуя в баттле, оголилась на публику ради 300 тысяч рублей, она пробежалась в нижнем белье по улицам Москвы.