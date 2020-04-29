Эксперты назвали часто используемые и самые продаваемые смартфоны в мире





Лидером оказался аппарат iPhone 7 от Apple, выпуск которого состоялся в 2016 году. Согласно данным интернет-трафика 2-го квартала, этот смартфон является самым востребованным. Также эксперты назвали 11 версию и модель XR наиболее продаваемыми. При этом в список лучших поместили iPhone 6, 8 и X. Затем отметили продукты южнокорейской корпорации Samsung, в том числе девайсы топовой серии S. Самыми продаваемыми на рынке мобильными устройствами стали Galaxy S8 S9.В Европе самой востребованной моделью оказался Galaxy A50, опередивший соперников iPhone XR и 11. Эти смартфоны, в свою очередь, не уступили другим аппаратам из Южной Кореи, в частности, A10 и A40. В Азиатско-Тихоокеанском регионе чаще всего покупали гаджет A5s, а на территории КНР - Oppo A5 A9.