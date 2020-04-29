Лера Кудрявцева намекнула на возможное новое отцовство Марата Башарова

Марат Башаров раскаялся в несдержанности по отношению к бывшей жене Елизавете Башаровой, которая ушла от него с ребенком после того, как он ударил ее по лицу. Актер пытается начать все сначала и готов на многое ради возлюбленной, которая пока не дает ему ответ. Лера Кудрявцева в своей колонке на страницах портала Teleprogramma призвала публику дать актеру шанс высказаться и объяснить свое поведение с женщинами. Как известно, у него есть дочь и сын, но тест ДНК может подтвердить или опровергнуть родство с еще одним человеком.В запланированном на 2 мая эфире шоу "Секрет на миллион" станет известно, появится ли у актера еще один ребенок.