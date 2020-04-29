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Лера Кудрявцева намекнула на возможное новое отцовство Марата Башарова

Лера Кудрявцева намекнула, что Марат Башаров может стать отцом. В студии программы “Секрет на миллион” актер откровенно рассказал об алкоголизме, романах и попытках начать с чистого листа.

Марат Башаров раскаялся в несдержанности по отношению к бывшей жене Елизавете Башаровой, которая ушла от него с ребенком после того, как он ударил ее по лицу. Актер пытается начать все сначала и готов на многое ради возлюбленной, которая пока не дает ему ответ. Лера Кудрявцева в своей колонке на страницах портала Teleprogramma призвала публику дать актеру шанс высказаться и объяснить свое поведение с женщинами. Как известно, у него есть дочь и сын, но тест ДНК может подтвердить или опровергнуть родство с еще одним человеком.

В запланированном на 2 мая эфире шоу "Секрет на миллион" станет известно, появится ли у актера еще один ребенок.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:45

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