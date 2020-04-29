Роспотребнадзор сообщил, когда легче всего определить коронавирус





Эта особенность вируса мешает понять реальную ситуацию с количеством зараженных людей. Дело в том, что большинство лиц, которые приехали из-за границы или контактировали с больными, проходят тест на коронавирус сразу. В результате вероятность ложно-отрицательного теста вырастает в несколько раз. Стоит понимать, образец берется со слизистой. Если она сухая, то получить качественный материал для анализа очень сложно. Все же при первых симптомах простуды или гриппа следует незамедлительно обратиться к врачу. В противном случае могут возникнуть серьёзные осложнения, с которыми очень тяжело бороться.Чтобы поддерживать слизистую оболочку в норме, необходимо пить много жидкости. Также эксперты рекомендуют во время насморка не применять препараты, которые сушат слизистую. В слизи содержаться иммуноглобулины, которые эффективно противостоят всем вирусам. По факту, слизистая оболочка – первый барьер на пути коронавируса.