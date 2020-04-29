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Роспотребнадзор сообщил, когда легче всего определить коронавирус

Роспотребнадзор сообщил об оптимальных условиях диагностики коронавируса. Заболевание легче всего определить в «разгар» болезни, поскольку на ранних стадиях вирус может отсутствовать в слизистой оболочке.
Роспотребнадзор сообщил, когда легче всего определить коронавирус

Эта особенность вируса мешает понять реальную ситуацию с количеством зараженных людей. Дело в том, что большинство лиц, которые приехали из-за границы или контактировали с больными, проходят тест на коронавирус сразу. В результате вероятность ложно-отрицательного теста вырастает в несколько раз. Стоит понимать, образец берется со слизистой. Если она сухая, то получить качественный материал для анализа очень сложно. Все же при первых симптомах простуды или гриппа следует незамедлительно обратиться к врачу. В противном случае могут возникнуть серьёзные осложнения, с которыми очень тяжело бороться.

Чтобы поддерживать слизистую оболочку в норме, необходимо пить много жидкости. Также эксперты рекомендуют во время насморка не применять препараты, которые сушат слизистую. В слизи содержаться иммуноглобулины, которые эффективно противостоят всем вирусам. По факту, слизистая оболочка – первый барьер на пути коронавируса.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:28

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