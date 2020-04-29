Эксперт Антон Молочков назвал коронавирус биологически непредсказуемым





Молочков считает коронавирус непредсказуемым, если сравнивать его поведение со свойствами вирусов, известных науке. В пример он привел Италию, где вспышка оказалось неожиданной, но так же быстро пошла на спад. Доктор считает, что это произошло не потому, что населению страны удалось победить недуг, а из-за того, что эпидемию удалось пережить. Болезнь перенесли все, кто оказался к ней чувствителен, а оставшиеся могли вовсе не болеть или иметь легкие симптомы. Врач не может предсказать, как будет распространяться COVID-19 в России в ближайшем будущем. Исследователям сложно назвать количество людей, подверженных тяжелой форме недуга, поскольку учитывать необходимо генетику и мутации самого вируса.Профессор отметил, что на распространения коронавируса не влияет сезонность, что является еще одним отличительным фактором.