Эксперт Антон Молочков назвал коронавирус биологически непредсказуемым
Замдиректора МОНИКИ Антон Молочков дал прогноз насчет сроков окончания пандемии коронавируса. Доктор медицинских наук назвал коронавирус биологически непредсказуемым, что осложняет борьбу с его распространением.
Молочков считает коронавирус непредсказуемым, если сравнивать его поведение со свойствами вирусов, известных науке. В пример он привел Италию, где вспышка оказалось неожиданной, но так же быстро пошла на спад. Доктор считает, что это произошло не потому, что населению страны удалось победить недуг, а из-за того, что эпидемию удалось пережить. Болезнь перенесли все, кто оказался к ней чувствителен, а оставшиеся могли вовсе не болеть или иметь легкие симптомы. Врач не может предсказать, как будет распространяться COVID-19 в России в ближайшем будущем. Исследователям сложно назвать количество людей, подверженных тяжелой форме недуга, поскольку учитывать необходимо генетику и мутации самого вируса.
Профессор отметил, что на распространения коронавируса не влияет сезонность, что является еще одним отличительным фактором.
Молочков считает коронавирус непредсказуемым, если сравнивать его поведение со свойствами вирусов, известных науке. В пример он привел Италию, где вспышка оказалось неожиданной, но так же быстро пошла на спад. Доктор считает, что это произошло не потому, что населению страны удалось победить недуг, а из-за того, что эпидемию удалось пережить. Болезнь перенесли все, кто оказался к ней чувствителен, а оставшиеся могли вовсе не болеть или иметь легкие симптомы. Врач не может предсказать, как будет распространяться COVID-19 в России в ближайшем будущем. Исследователям сложно назвать количество людей, подверженных тяжелой форме недуга, поскольку учитывать необходимо генетику и мутации самого вируса.
Профессор отметил, что на распространения коронавируса не влияет сезонность, что является еще одним отличительным фактором.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:38