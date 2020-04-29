АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

"Перед нами обыкновенная свинья": Рустам Солнцев раскритиковал Регину Тодоренко

Рустам Солнцев раскритиковал Регину Тодоренко, которая недавно высказалась о домашнем насилии. По словам бывшего участника «Дома-2», телеведущую и многих ее коллег можно сравнить с «обыкновенными свиньями».
"Перед нами обыкновенная свинья": Рустам Солнцев раскритиковал Регину Тодоренко

«Я презираю таких персонажей, которые не имеют к реальной жизни никакого отношения. Они пытаются самостоятельно сделать себя популярными, назначая статус звезды. После этого они общаются с фанатами и делают вид, что они все понимают. В один момент их золотая оболочка исчезает, а перед нами оказываются обыкновенные свиньи», - заявил Солнцев.

По мнению экс-участника «Дома-2», в теме домашнего насилия не может быть двух разных позиций. Мужчины и женщины в семье не имеют права бить друг друга и строить абьюзивную атмосферу. Если это происходит, то людям необходимо расставаться, не доводя ситуацию до непоправимого. По мнению Солнцева, Тодоренко просто случайно высказала свое настоящее мнение по этому поводу, после чего несколько раз извинилась.

Блогер также сравнил телеведущую с Верой Брежневой, Нюшей и Анной Седоковой. По его словам, эти артистки на публике стараются быть совершенно другими людьми, хотя в жизни руководствуются иными принципами и ведут себя иначе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы самые распространенные ошибки мастеров на…
"Перед нами обыкновенная свинья": Рустам Солнцев раскритиковал Регину…
Ученые из Китая выяснили, как долго коронавирус держится в…
В Гонконге создали уникальное антибактериальное средство от коронавируса на три…
Максим Фадеев похудел еще на 10 кг за…
Небольшой компьютер OnLogic IGN500 лишился…
"Как это вкусно!": Галкин показал блюда, приготовленные…
В РФ умерли 70 медиков с начала распространения…
Дочери Алсу сняли клип на песню “Не твоя” во время…
Google предоставила бесплатный доступ к видеоконференциям…
«Депрессия на фоне безделья»: Мария Машкова перечислила пять стадий…
В России по минимальной стоимости распродают флагманский камерофон Honor 20…
Дмитрий Тарасов отказался принимать участие в шоу Ксении…
General Motors и SAIC показали интерьер конкурента Skoda…
Экс-фигуристка Алсу Каюмова рассказала, как Этери Тутберидзе выгнала ее с…
Инсайдеры: Sony PlayStation 5 официально презентуют 4…
«Болонка в колтунах»: Поклонники не одобрили новую стрижку Анастасии…
The National Interest: Россия имеет самую мощную в мире…
"Слухи про деньги на проекте распускают завистники": Олеся Казаченко о победе на…
В "Гознаке" оценили шансы заразиться коронавирусом через бумажные…
Британские ученые рассказали о «чудо-средстве» от…
Оказавшаяся в центре скандала Регина Тодоренко выпустит фильм о домашнем…
Эпидемиолог назвал безопасной вакцинацию бессимптомных больных…
Владимир Соловьев умилился сыном Ксении…
Эксперты прогнозируют массовый наплыв суррогата на…
Канадские ученые: Добавление стерилизованной почвы в раны способно остановить…
У супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз есть тайное…
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2020…
Просмотреть все новости