"Перед нами обыкновенная свинья": Рустам Солнцев раскритиковал Регину Тодоренко

«Я презираю таких персонажей, которые не имеют к реальной жизни никакого отношения. Они пытаются самостоятельно сделать себя популярными, назначая статус звезды. После этого они общаются с фанатами и делают вид, что они все понимают. В один момент их золотая оболочка исчезает, а перед нами оказываются обыкновенные свиньи», - заявил Солнцев.





По мнению экс-участника «Дома-2», в теме домашнего насилия не может быть двух разных позиций. Мужчины и женщины в семье не имеют права бить друг друга и строить абьюзивную атмосферу. Если это происходит, то людям необходимо расставаться, не доводя ситуацию до непоправимого. По мнению Солнцева, Тодоренко просто случайно высказала свое настоящее мнение по этому поводу, после чего несколько раз извинилась.Блогер также сравнил телеведущую с Верой Брежневой, Нюшей и Анной Седоковой. По его словам, эти артистки на публике стараются быть совершенно другими людьми, хотя в жизни руководствуются иными принципами и ведут себя иначе.