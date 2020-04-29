Максим Фадеев похудел еще на 10 кг за апрель

В профиле Максима Фадеева на веб-платформе Instagram появился короткий видеоролик, в котором руководитель лейбла MALFA обратился к подписчикам. При этом, продюсер записал себя во время тренировки на беговой дорожке. "Я пока на одном месте иду. Это моя жизненная установка", - шутит композитор. Фадеев также не упустил возможности посоветовать поклонникам "пить больше воды, ограничить себя в еде и чаще находится в движении во время самоизоляции".Подобный принцип позволил аранжировщику сбросить 10 кг лишнего веса всего-лишь за месяц. Известно, что все проекты на его студии звукозаписи остались замороженными ввиду карантинных мер. Поэтому Фадеев коротает время в общении с пользователями Сети, создании композиций в домашних условиях и физических упражнениях. Последней работой продюсера стала съемка музыкального клипа к песне Валерии "До предела", премьера которого состоялась 20 апреля.