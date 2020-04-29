Американские ученые создали безопасную краску для волос на основе синтетического меланина





Меланины являются группой натуральных пигментов, обуславливающих оттенки волос и кожи. С возрастом цвет теряется и наблюдается поседение, поскольку вещество исчезает из волокон. Преобладающее число красящих средств для локонов имеют целый ряд различных соединений, проникающих в кутикулы волос и позволяющих их окрашивать. Однако эти вещества могут не только повредить волосы, но и спровоцировать аллергию. В новой научной работе специалисты пытались установить более мягкий способ получения естественного и долговечного оттенка волос при задействовании синтетического меланина.Ученые проанализировали разные условия окрашивания с использованием этого соединения и отметили, что они способны стать заменой тяжелым металлам за счет малого количества гидроксида аммония и слабого нагрева. С помощью нового метода исследователи видоизменили цвета краски в более широком масштабе. Речь идет об изготовлении темных оттенков с большей концентрацией гидроксида аммония. При этом для создания золотого и красного цветов эксперты добавляли немного перекиси водорода.Условия окрашивания были похожими на те, что и у популярных альтернатив. Естественно выглядевшие красители оставались на поверхности волос, не проникая в кутикулу. Это свидетельствует об отсутствии повреждения. В то же время результат процедуры сохранился минимум до 18 сеансов процедур головы.