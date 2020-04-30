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Органический препарат позволит сделать МРТ безопаснее и точнее

Новый органический препарат, разработанный международной группой ученых, поможет повысить точность результатов МРТ. О проведенных исследованиях сообщает пресс-служба РНФ со ссылкой на результаты, опубликованные в журнале Molecules.

С помощью МРТ можно эффективно исследовать внутренние органы, но лучше всего для такого анализа подходят кровеносные сосуды или мозг, поскольку в нем содержится много воды. Пациентам, которым необходимо исследовать другие части тела, обычно прописывают спецпрепараты, которые заставляют аппарат их “видеть”. В их составе имеется токсичный металл гадолиний, поэтому EMEA ограничило доступ к данным лекарствам. Их введение разрешается в редких случаях, что стало причиной разработки более безопасных методов. Один из них разработали ученые из России, Германии и США под руководством профессора Игоря Григорьева, представляющего НИОХ им. Ворожцова. Этот препарат основан на сывороточном альбумине человека. Данный белок содержится в организме пациента в нормальных дозах, поэтому он совместим с ним и требует небольшую действующую концентрацию.

Испытания демонстрируют, что препарат на основе данного белка устойчив при исследованиях на МРТ, а также отличается своей безопасностью. Излишки выводятся из крови пациента за 25 дней.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:00

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