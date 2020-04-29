"Как это вкусно!": Галкин показал блюда, приготовленные Пугачевой

«Вот все это, дорогой, для тебя. Мягонькая баранина, морковка, капуста свежая. Получилась отличная домляма. Кушай на здоровье», - сказала Пугачева в ролике





Галкин сразу же добавил, что зрители не представляют, насколько блюдо Примадонны вкусное, как и вся ее стряпня. На заднем фоне при этом пользователи Instagram могли услышать звуки поцелуев. Галкин неожиданно для Пугачевой сказал, что уже пообедал, но в ответ певица предложила ему добавку, на что юморист охотно согласился.Пугачева и Галкин живут вместе с 2011 года. Они воспитывают двоих детей – Гарри и Лизу. Максим Галкин часто публикует ролики, в которых показывает времяпровождение на самоизоляции. 15 апреля Примадонна отметила день рождения. Дети подарили ей торт со свечами, ввиду чего певица не смогла сдержать слез радости.