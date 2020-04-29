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"Как это вкусно!": Галкин показал блюда, приготовленные Пугачевой

Максим Галкин показал блюда, приготовленные специально для него Аллой Пугачевой. Юморист признался, что его супруга является отличным кулинаром, ввиду чего часто радует его вкусностями на самоизоляции.
"Как это вкусно!": Галкин показал блюда, приготовленные Пугачевой

«Вот все это, дорогой, для тебя. Мягонькая баранина, морковка, капуста свежая. Получилась отличная домляма. Кушай на здоровье», - сказала Пугачева в ролике.

Галкин сразу же добавил, что зрители не представляют, насколько блюдо Примадонны вкусное, как и вся ее стряпня. На заднем фоне при этом пользователи Instagram могли услышать звуки поцелуев. Галкин неожиданно для Пугачевой сказал, что уже пообедал, но в ответ певица предложила ему добавку, на что юморист охотно согласился.

Пугачева и Галкин живут вместе с 2011 года. Они воспитывают двоих детей – Гарри и Лизу. Максим Галкин часто публикует ролики, в которых показывает времяпровождение на самоизоляции. 15 апреля Примадонна отметила день рождения. Дети подарили ей торт со свечами, ввиду чего певица не смогла сдержать слез радости.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:51

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