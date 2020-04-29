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Ученые из Китая выяснили, как долго коронавирус держится в воздухе

Ученые из Китая выяснили, каким образом происходит распространение коронавируса в воздухе. Результаты нового исследования, проведенного сотрудниками HKU, опубликованы в журнале Nature.

Распространение вируса может осуществляться даже при разговоре или во время дыхания, но период жизнеспособности частиц остается под вопросом. Эксперты призывают избегать мест значительного скопления людей или тех помещений, где нет вентиляции. Возможность передаваться воздушно-капельным путем уже доказывалась в рамках экспериментов, но ученым, которые проводили исследования в двух больницах города Ухань, удалось выявить микрокапли с вирусом в воздухе. Образцы собирались в начале пандемии, когда принимались пациенты с диагностированным COVID-19. Пробы воздуха получали в популярных супермаркетах и жилых районах. Наименьшей концентрация оказалась в палатах с хорошей вентиляцией, а наибольшей — в туалетах.

Лишь после того, как в больницах внедрили строгие нормы очищения, концентрация вируса в воздухе уменьшилась. Данные сотрудников HKU подтверждаются исследованиями, проводимыми в медцентре при Университете Небраски в США. Им удалось выявить вирус на подоконниках и под кроватями медучреждений. Известно, что передаваемые таким образом микрокапли способны отлетать на дистанции вытянутой руки, сохраняясь в воздухе до нескольких часов.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:16

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