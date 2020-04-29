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В Гонконге создали уникальное антибактериальное средство от коронавируса на три месяца

В Гонконге ученые создали уникальное антибактериальное средство. Препарат может защитить от коронавируса на три месяца.
В Гонконге создали уникальное антибактериальное средство от коронавируса на три месяца

В течение последних 10 лет китайские ученые работали над антибактериальным препаратом длительного действия. В результате удалось создать жидкость, которая защищает от микробов и вирусов (в том числе коронавируса) на протяжении трех месяцев. Вещество содержит миллионы нанокапсул, способных держаться на любой поверхности. Со временем они разрушаются, освобождая активное вещество, которое противостоит бактериям и вирусам.

Препарат получил название MAP-1. Антибактериальное средство прошло испытания и отлично себя показало. Теперь препарат готовят к массовому производству. Первыми уникальную жидкость уже в следующем месяце получат аптеки Гонконга. Далее планируется распространить средство по всей территории страны.

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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:07

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