В Гонконге создали уникальное антибактериальное средство от коронавируса на три месяца





В течение последних 10 лет китайские ученые работали над антибактериальным препаратом длительного действия. В результате удалось создать жидкость, которая защищает от микробов и вирусов (в том числе коронавируса) на протяжении трех месяцев. Вещество содержит миллионы нанокапсул, способных держаться на любой поверхности. Со временем они разрушаются, освобождая активное вещество, которое противостоит бактериям и вирусам.Препарат получил название MAP-1. Антибактериальное средство прошло испытания и отлично себя показало. Теперь препарат готовят к массовому производству. Первыми уникальную жидкость уже в следующем месяце получат аптеки Гонконга. Далее планируется распространить средство по всей территории страны.