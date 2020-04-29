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Светлана Бондарчук скопировала образ героини Шэрон Стоун из «Основного инстинкта»

Светлана Бондарчук решила удивить поклонников необычным киношным образом. 51-летняя модель предстала в виде героини Шэрон Стоун из фильма «Основной инстинкт».

По всей видимости, месяц самоизоляции вызвал у Светланы Бондарчук желание снятся в фотосессии, поэтому модель поделилась снимками в домашнем антураже. Телеведущая позировала, сидя в кресле и будучи одетой в белое мини-платье и жакет, которые дополнили черные туфли-лодочки. Для большего сходства с главной героиней эротического триллера «Основной инстинкт» Бондарчук также сделала макияж и распустила волосы.

Бывшая супруга Федора Бондарчука призналась, что работа Пола Верховена является её любимым фильмом. «Она играет и завлекает. Она может дать отпор любому, и, разумеется, ей не нужны адвокаты», - объяснила главный редактор журнала «Hello!». Шоувумен также выразила восхищение голливудской актрисой, которая способна «не только получить желаемое, но и поиграть чувствами». Многие поклонники с юмором отмечали, что «ноги у Бондарчук – даже лучше, чем у Стоун».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 21:00

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