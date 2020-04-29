Небольшой компьютер OnLogic IGN500 лишился кулеров





Прибор работает на основе процессора Intel Core i5-8265U поколения Whiskey Lake. Вместе с ним по умолчанию установлены 16 гигабайт оперативной памяти, но пользователь при желании может увеличить объем ОЗУ в два раза. Номинальная тактовая частота процессора составляет 1,6 гигагерца. В компьютере используется оперативная память стандарта DDR4-2133. В качестве ПЗУ для него был выбран накопитель SSD на 128 гигабайт.Изначально планировалось, что IGN500 получит один кулер на верхней панели, но из-за небольшого размера корпуса вентилятор, обдувающий материнскую плату, мог бы вызывать не только шум, но и вибрации. В итоге было решено отказаться от его использования, дополнив переднюю панель алюминиевыми ребристыми элементами.Устройство располагает двумя гигабитными сетевыми портами для удобства подключения. Также на задней панели разместились HDMI и два DisplayPort. Прибор поддерживает интерфейсы USB стандарта 2.0 и 3.1. Высота корпуса компьютера составляет всего 6 сантиметров. Производитель отмечает, что устройства предназначаются в первую очередь для коммерческого использования, но подойдут и в качестве ПК для дома.