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Небольшой компьютер OnLogic IGN500 лишился кулеров

Компания OnLogic представила новый мини-компьютер IGN500, который лишился всех кулеров. Для отвода тепла в устройстве применяется ребристая форма конструкции.
Небольшой компьютер OnLogic IGN500 лишился кулеров

Прибор работает на основе процессора Intel Core i5-8265U поколения Whiskey Lake. Вместе с ним по умолчанию установлены 16 гигабайт оперативной памяти, но пользователь при желании может увеличить объем ОЗУ в два раза. Номинальная тактовая частота процессора составляет 1,6 гигагерца. В компьютере используется оперативная память стандарта DDR4-2133. В качестве ПЗУ для него был выбран накопитель SSD на 128 гигабайт.

Изначально планировалось, что IGN500 получит один кулер на верхней панели, но из-за небольшого размера корпуса вентилятор, обдувающий материнскую плату, мог бы вызывать не только шум, но и вибрации. В итоге было решено отказаться от его использования, дополнив переднюю панель алюминиевыми ребристыми элементами.

Устройство располагает двумя гигабитными сетевыми портами для удобства подключения. Также на задней панели разместились HDMI и два DisplayPort. Прибор поддерживает интерфейсы USB стандарта 2.0 и 3.1. Высота корпуса компьютера составляет всего 6 сантиметров. Производитель отмечает, что устройства предназначаются в первую очередь для коммерческого использования, но подойдут и в качестве ПК для дома.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:58

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