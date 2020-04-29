Google предоставила бесплатный доступ к видеоконференциям Meet





Теперь юзеры сервисов Google могут использовать бесплатный аккаунт как для подключения к чужим конференциям, так и для создания собственных на платформе Meet. В то же время доступ будет выдаваться поэтапно: пользователям необходимо отправить заявку на получение уведомления на официальном сайте компании. Видеоконференции позволят создавать звонки масштабом до 100 участников. Хотя время одного звонка ограничено 60 минутами, этот лимит не будет контролироваться вплоть до 30 сентября.Известно, что введение режима самоизоляции вызвало повышенный интерес к видеозвонкам для сотрудников на удаленном режиме работы. Лишь после того, как Zoom опередила Meet и аналоги от Microsoft по темпам роста пользовательской базы, Google была вынуждена открыть бесплатный доступ к своей программе. Единственным преимуществом оказалось то, что некоторые крупные корпорации, вроде Ericsson, Daimler и Bank of America, запрещают подчиненным использовать Zoom из-за проблем с кибербезопасностью.