Разработан биоробот, имитирующий работу периферической нервной системы

«Моторные способности в создании программной составляющей робота являются самой важной проблемой, так как воспроизвести их очень сложно. Гибридные устройства в данном случае выигрывают, но они лишены той производительности, которая присуща полностью синтетическим устройствам. В ходе исследования мы обнаружили, что мотонейроны, ранее принадлежавши крысе, производят определенную электрическую активность. Из-за нее возникают мышечные сокращения в системе мускулов, созданной искусственно. Это позволило фактически создать аналог периферической нервной системы», - рассказали ученые.

«Изучить строение костного мозга и не нанести ему повреждений практически невозможно. Периферическая нервная система отличается повышенной чувствительностью. К примеру, на основе данных эксперимента можно будет детальнее изучить болезнь Лу Герига. Она вызывает полное отмирание нейронов, что приводит к потере двигательных функций», - пояснили специалисты.





По словам специалистов, эксперимент, проведенный ими, свидетельствует о том, что спинной мозг может продолжать выполнять свои функции даже вне природной среды. Искусственные системы мышц при этом реагируют практически так же, как и биологические. По словам ученых, такая разработка вряд ли получит применение в протезировании, но упростит процесс исследований костного мозга.