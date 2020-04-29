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Названы самые распространенные ошибки мастеров на шиномонтаже

Многие водители пользуются услугами шиномонтажа. Эксперты назвали самые распространенные ошибки мастеров в данном виде сервиса.
Названы самые распространенные ошибки мастеров на шиномонтаже

Современные станции СТО имеют большую кадровую текучку, поэтому существует вероятность плохого сервиса. Чтобы избежать проблем с автомобилем, эксперты рекомендуют следить за работой мастера на шиномонтаже, поскольку они иногда совершают ошибки. В первую очередь следует обратить внимание на направление протекторов. Современные шины имеют специальные канавки, которые выталкивают воду. На изделии имеются специальные метки, которые указывают направление борозд. Собственникам спортивных автомобилей производители шин немного упростили задачу. На каждом изделии имеются надписи «inside» и «outside», обозначающие сторону установки.

Во время монтажа шины должны быть обработаны высокотемпературной пастой. В противном случае придется заехать в шиномонтаж еще раз из-за быстрой поломки. Колеса запрещено прикручивать с помощью пневмопистолета. Для этого существует специальный динамометрический ключ. Давление в колесах не должно быть меньше 2,3 атмосфер. Соблюдая указанные рекомендации, водитель не только сэкономит денежные средства, но и драгоценное время.

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Авто / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:32

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