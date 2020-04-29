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В РФ умерли 70 медиков с начала распространения COVID-19

Эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что российские медики теряют жизни в борьбе с коронавирусной инфекцией. С начала распространения COVID-19 в РФ умерли 70 медиков.

По словам Николая Брико, число зараженных медработников в России растет экспоненциально, а во многих регионах очаги заражения приходятся именно на больницы. «Российские врачи опубликовали в Сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий», - добавил представитель Минздрава. Массовое заражение в госпиталях не является редкой ситуацией: в одной лишь Мариинской больнице в Санкт-Петербурге SARS-CoV-2 выявили у 50 врачей.

Ситуацию усугубляет нехватка индивидуальных средств защиты, что вынуждает руководство госпиталей закрывать учреждение на карантин. По состоянию на 29 апреля, в РФ насчитывается 972 летальных случая среди пациентов с COVID-19, а количество зараженных приблизилось к 100 тысячам. Все же, наблюдаемая тенденция указывает на скорое наступление спада пандемии. «В начале было где-то 27 процентов новых случаев, сейчас это 5,9 процента за вчерашний день», - цитирует Вечерняя Москва Брико.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:47

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